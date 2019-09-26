Alanya’da 14 yaşındaki kayıp Hatice’den iyi haber geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle yaşayan ortaokul son sınıf öğrencisi Hatice T. (14), geçen çarşamba günü dışarıda gezmek için evden çıktı.

Eve dönmeyen Hatice T.’den haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Başvuru sonrası harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda saat 23.00 sıralarında kayıp Hatice T.’yi Alanya Belediyesi binasının arka tarafındaki alanda buldu. Polis merkezinde ifadesi alınan Hatice T., ailesine teslim edildi. Kızlarına kavuşan aile rahat bir nefes aldı.



