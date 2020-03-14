Alanya'da tecavüz zanlısının cezası artırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eskrim antrenörlüğü yapan Tarık İnel, 6 yıl boyunca ortaöğretim ve lise seviyesindeki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçundan gözaltına alındı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İnel, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi avukatların itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

5 DOSYADAN 65 YIL HAPİS

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmanın ardından İnel, 5 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçundan toplam 65 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bir kız çocuğuna yönelik aynı suçtan ise beraat ederken, karar mağdur çocukların avukatları ve tutuklu sanık tarafından üst mahkeme olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT İTİRAZ ETTİ

6'ncı Ceza Dairesi'de yeniden yapılan yargılamanın 10'uncu duruşmasına sanık İnel, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ile mağdurlar avukatları Ahmet Sezer ve Ali Oğuzhan Yetkin'in mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, müştekilerin olaydan uzun bir süre sonra şikayetçi olmaları ve ifadelerindeki çelişki nedeniyle beraat ile tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mağdur avukatlarından Ahmet Sezer ise,"Müştekilerin geç şikayetçi olmaları suçun işlemediğini göstermez. Müştekilerin ruh ve beden sağlığının bozulduğunu gösterir Adli Tıp Kurumu raporunun dikkate alınmasını ve ceza verilmesini talep ederiz." dedi.

CEZA ARTTI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, duruşma sonunda sanık Tarık İnel'e 4 kız çocuğuna yönelik eylemlerinden dolayı yerel mahkemece verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı.

5'inci çocuk yönünden verilen cezayı ise, az bularak 15 yıla çıkardı. İnel, herhangi bir indirim yapılmayan kararla, toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.