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Alanya’da aranan 17 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve polisin operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İHA | 19.12.2018 - 17:25..
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Alanya’da aranan 17 şüpheli yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaralama, borçlunun ödeme şartını ihlali, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, nafaka hükümlerine uymamak, uyuşturucu madde alarak araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenledi.

13'Ü SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamınd,a sabah saatlerinde harekete geçerek, daha önceden belirledikleri adreslerde baskın yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 13’ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y., A.E., Ş.K., ve M.D. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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