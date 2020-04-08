Alanya'da kahveye çevrilen evde 15 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının ardından polis ekipleri, salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

EVİ KAHVEHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda odaların masa ve sandalyelerle kahveye çevrildiği belirlenirken yapılan aramada; iskambil kartları, okey taşları ve ıstakaları, yaz boz kağıtları ile kumar oynamakta kullanılan çok sayıda pul ele geçirildi.

TOPLAM 47 BİN 250 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Operasyonda ev sahibiyle beraber yakalanan 15 kişiye polis ekipleri tarafından haklarında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre, kişilere 3 bin 150'şer liradan toplam 47 bin 250 liralık idari para cezası uygulandı.