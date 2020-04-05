Alanya'da otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde ilerleyen Abdurrahman Alaettinoğlu (39) idaresindeki 07 HAD 89 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin aracın yanına inmesi sonucu Bahri Şenli’nin (24) hayatını kaybettiğini, sürücünün ise ağır yaralandığı belirlendi.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Alaettinoğlu’nun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Şenli'nin cenazesi savcılığın incelemelerinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.