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Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Alanya'da sahile inenler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

DHA | 16.03.2020 - 17:19..
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Antalya'nın Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilçede hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçüldü.

DENİZ KEYFİ

İlçede, sabah saatlerinde güneş kendini gösterirken, yaz havasını fırsat bilenler ise dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına giderek denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

ALANYA YARIN YAĞIŞ

Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girdi. Öğleden sonra güneşli hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, meteoroloji yetkilileri Alanya'da yarın yağış beklendiğini belirtti.

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

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