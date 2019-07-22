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Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

Antalya'da yol ortasında meydana gelen tartışma ölümle sonlandı.

DHA | 22.07.2019 - 14:42..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Semih İ., ​husumetli olduğu iddia edilen  Mehmet Şerif Çın'ı (40), çıkan kavgada, tabancayla vurdu.

Mehmet Şerif Çın, vücuduna isabet eden 8 kurşunla yaşamını yitirirken, Semih İ. gözaltına alındı.


YANINDAKİ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Husumetli olan Semih İ. (26) ile Mehmet Şerif Çın, yolda karşılaştı ve tartışmaya başladılar.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Semih İ., yanındaki tabancayla Mehmet Şerif Çın’a ateş etti.

Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

8 KURŞUN

Mehmet Şerif Çın, tabancadan çıkan 8 kurşunun sırtına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Devriye görevi yapan gece bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine gelip, Semih İ.'yi yakaladı.

Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Şerif Çın, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Mehmet Şerif Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Şerif Çın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

ZANLI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Semih İ. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü

Mehmet Şerif Çın

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