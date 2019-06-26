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Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

Turist kafilesini taşıyan midibüs ile minibüs taksinin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

DHA | 26.06.2019 - 02:22..
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Alanya- Antalya D-400 karayolunun İncekum kavşağında kaza meydana geldi.

İbrahim Ö.’nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.’nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 TURİST ÖLDÜ

Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

Alanya'da tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı

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