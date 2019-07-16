taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7106
Euro
6.4081
Altın
1411.26
Borsa
97931.55
Gram Altın
259.154

Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift yapan otomobil sürücüsü, genç motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesine neden oldu.

DHA | 16.07.2019 - 17:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift yaptığı öne sürülen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversiteli genç yaşamını yitirdi.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlçe merkezine seyir halindeyken drift yaparak ışık ihlali yaptığı öne sürülen Tamer T.’nin (36) idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada üniversite öğrencisi Serdar Akın’nın (23) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Akın’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

246
Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

Acun Ilıcalı'nın Yunanistan kaçamağı

183
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

73
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

75
Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

49
S-400 sevkiyatında beşinci gün

S-400 sevkiyatında beşinci gün

102
Türkiye Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi gönderecek

Türkiye Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi gönderecek

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir