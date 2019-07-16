Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift yaptığı öne sürülen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversiteli genç yaşamını yitirdi.
GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İlçe merkezine seyir halindeyken drift yaparak ışık ihlali yaptığı öne sürülen Tamer T.’nin (36) idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada üniversite öğrencisi Serdar Akın’nın (23) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Akın’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.