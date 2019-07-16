Alanya’da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Kadıköy'de köpeği tekmelediği için gözaltına alınan İsmail T., bin 763 lira para cezası kesildikten sonra serbest kaldı.

Aylardır yılbaşı ikramiyesini alan çıkmayınca, paranın kasada kaldığı düşünülüyordu. Milli Piyango İdaresi'ne bugün sürpriz bir telefon geldi.

Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyei teslim etmek için hazı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi.

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Osmanlı finans tarihine ışık tutan: Borsa Risalesi

İlk borsa başkanı Abidin Paşa’nın 1874’te yazdığı Hava Oyunları’nda, Osmanlı borsa pratiklerine dair tüm soruların cevaplarını ve borsanın çok canlı bir tasvirini bulacaksınız...