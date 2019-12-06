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Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 06.12.2019 - 19:31..
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Antalya’nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.polis

16 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancı uyruklu R.D. isimli 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A. A. ile H. P. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 16 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -1

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -2

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -3

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -4

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -5

Alanya’da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama -6

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