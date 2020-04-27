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Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

Sokağa çıkma yasağında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına araçtan inip, oynayarak eşlik etti.

DHA |
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Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında, eğlenceli anlar yaşandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE CADDE ORTASINDA OYNADILAR

Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.

Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu.

Görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.

Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı


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