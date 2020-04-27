Alanya'da vatandaş çaldı polis oynadı

İftarda Pırasa'nın en lezzetli hali sofralarınızda #evdepişir

2

Polis baskınında şaşırtan cevap

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan polisin uyuşturucu operasyonunda baskın sırasında yakalanan şüpheli polislerin sorusuna çok ilginç bir cevap verdi.