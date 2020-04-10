Türkiye'de, koronavirüs salgınının komşu ülkelere sıçramasının ardından birçok önlem alındı.

Ülkemizde vakaların tespitinden sonra ise, alınan önlemler ihtiyaçlara göre hemen her gün artırılıyor.

Avrupa ülkeleri ise adeta geç önlem almanın bedelini ödüyor.

Her gün binlerce insanın öldüğü Avrupa'da, insanların tedirginliği ve korkusu devam ederken, ülkemizde yaşayan yabancılar güven ve huzur içinde.

Alanya'da yaşayan Mourad Ghazli'nin Türkiye-Fransa kıyası VİDEO

4 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

Bunun son örneğini ise 4 yıldır Alanya'da yaşayan Fransa vatandaşı Mourad Ghazli sergiledi.

Alışveriş yaptığı markette bir video kayıt yapan Ghazli, alınan önlemleri gözlemledi. Halka ücretsiz dağıtılan maskeleri hatırlatan Ghazli, marketlerde alınan hijyen önlemlerini anlattı.

"TÜRKİYE'DE OLMAK DAHA İYİDİR"

Ghazli, market çıkışında karşılaştığı 2 yıldır Türkiye'de yaşayan Belçika vatandaşı bir kadınla, alınan önlemleri Fransa ve İspanya ile kıyasladı.

Görüntülerde, Ghazli'nin, "Fransa veya Belçika'da olmaktansa Türkiye'de olmak daha iyidir" demesi üzerine kadın, "Evet öyle" dediği görülüyor.



