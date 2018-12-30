Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

GÜNEŞLİ HAVAYI DEĞERLENDİRDİLER

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu ilçede yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.





KİTAP OKUDULAR, GÜNEŞLENDİLER

Yerli halkın çoğunluğu ise güneşli havayı sahil kenarlarında balık tutarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup güneşlendi. Sahilde yürüyen çiftler ve oyun oynanan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.



