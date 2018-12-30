taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya’nın Alanya ilçesinde Aralık ayının son günlerinde tatilciler denize girip güneşlendi.

İHA | 30.12.2018 - 17:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

GÜNEŞLİ HAVAYI DEĞERLENDİRDİLER

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu ilçede yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi


KİTAP OKUDULAR, GÜNEŞLENDİLER

Yerli halkın çoğunluğu ise güneşli havayı sahil kenarlarında balık tutarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup güneşlendi. Sahilde yürüyen çiftler ve oyun oynanan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi

Alanya’da yılın son günlerinde deniz keyfi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

171
Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Taşeron işçilere asgari ücret zammı

123
Vladimir Putin'den Türkiye açıklaması

Vladimir Putin'den Türkiye açıklaması

37
Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

87
Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

38
İHA'nın görüntüleriyle 2018

İHA'nın görüntüleriyle 2018

10
Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir