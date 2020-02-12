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Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

2019 yılında Alanya'ya tatil yapmaya gelen 312 yabancı kadın, Türk erkekleriyle evlendi. Yabancı evlilik sayısında 77 Rus gelin, ilk sırada yer aldı.

DHA | 12.02.2020 - 09:30..
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Antalya'nın Alanya ilçesine tatil yapmaya gelen birçok yabancı turist kadın, Türk erkekleriyle evlenerek yuva kurdu.

312 YABANCI KADIN TÜRK ERKEKLERİYLE EVLENDİ

Alanya'da, 2019 yılında, 312 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenerek dünyaevine girdi.

Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

RUSLAR İLK SIRADA

Evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2019'da ilçede 77 evliliğin yapıldığı Rusya en çok gelin alınan ülke olurken, Almanya 37 gelinle ikinci, Ukrayna ise 33 gelinle üçüncü, Kazakistan 32 gelinle dördüncü sırada yer aldı.

Rus kadınların Türk erkeklerle yaptığı evliliklerin artmasının, özellikle Antalya ve çevresinde çok fazla yerleşik Rus'un yaşamasından kaynaklandığı belirtildi.

Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

"TATİL İÇİN GELDİM, GİDEMEDİM"

Bir otelde müdürlük yapan İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy (50), Alanya'da ilk evliliğini bir Türk ile yaptığını, eşini trafik kazasında kaybetmesinden birkaç yıl sonra tekrar bir Türk erkeğiyle hayatını birleştirdiğini söyledi. Özsoy, "1990 senesinde tatil için Alanya'ya geldim ve buradan gidemedim. Sonrasında eşimle evlendim. Bir 10 sene kadar evli kaldım, sonrasında eşimi bir trafik kazasında kaybettim. O zamanlarda bir otelde çalışmaya başlamıştım. 8 sene yalnızdım sonra tekrar Türk eşimle evlendim. 13 senedir ikinci eşimle evliyim." dedi.

Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

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