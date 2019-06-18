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Alanya'ya tatile gelen Ukraynalı turist, babasını öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde tatil yapan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Ukraynalı urist, tartıştığı babasını başını duvara vurarak, öldürdü.

DHA | 18.06.2019 - 20:00..
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Ukrayna'dan tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 80 yaşındaki Yurii Darmenko ve 23 yaşındaki oğlu Maksym Darmenko otele yerleşti.

BAŞINI VURA VURA ÖLDÜRDÜ

Baba- oğul, saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu sırada şizofreni tedavisi gördüğü sürülen Maksym Darmenko, babasını dövmeye başladı. Maksym Darmenko, babasının başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko’nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri, jandarmaya haber verdi.

Alanya'ya tatile gelen Ukraynalı turist, babasını öldürdü

JANDARLA GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Yurii Darmenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Maksym Darmenko ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"BABAMI ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM"

Otel odasında babasını döverek, öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Babam ile devamlı problem yaşamaktaydık ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkarmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim." dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Maksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yurii Darmenko'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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