Alaplı Çayı'nda yunus balığı görenleri şaşırttı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus yöre halkının ilgi odağı oldu.
2 YUNUS BALIĞI GÖRÜLDÜ
Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı Çayı'nın içinde net bir şekilde görüldü.
Alaplı Çayı'nda yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla çekim yapmaya çalıştı.
BALIK SÜRÜSÜNÜ TAKİP ETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünü takip ettikleri düşünülüyor.
Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular