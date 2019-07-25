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Alaplı Çayı'nda yunus balığı görenleri şaşırttı

Balık sürüsünü takip ettikleri düşünülen yunus balıkları, vatandaşın büyük ilgisine maruz kaldı.

İHA | 25.07.2019 - 15:17..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus yöre halkının ilgi odağı oldu.

2 YUNUS BALIĞI GÖRÜLDÜ

Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı Çayı'nın içinde net bir şekilde görüldü.

Alaplı Çayı'nda yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla çekim yapmaya çalıştı.

Alaplı Çayı'nda yunus balığı görenleri şaşırttı

BALIK SÜRÜSÜNÜ TAKİP ETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünü takip ettikleri düşünülüyor.

Bir süre yunus balıkları çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldular

Alaplı Çayı'nda yunus balığı görenleri şaşırttı

Alaplı Çayı'nda yunus balığı görenleri şaşırttı

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