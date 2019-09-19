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Alaşehir’de imalathanede yangın

Bir plastik kasa imalathanesinde çıkan yangın korkuttu.

İHA | 19.09.2019 - 23:38..
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Barış Mahallesi’nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi’nde Ahmet Kaynak’a ait plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.

Saat 20.30 sıralarında nedeni tespit edilemeyen yangın sonucu yaklaşık 50 bin civarında plastik kasa kül oldu. Yangını Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Alaşehir’de imalathanede yangın VİDEO

50 BİN KASA YANDI

Yaklaşık 300 metrekare alan üzerinde istif edilen plastik kasalardan, 150 metrekare alan üzerinde bulunan yaklaşık 50 bin kasa kısa sürede yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almasıyla, iş makineleri toprak alanda, yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışması yaptı. Yangında bölgede bulunan elektrik trafosu da yanarken, elektrik kesintileri yaşandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma sürüyor.

Alaşehir’de imalathanede yangın

Alaşehir’de imalathanede yangın

Alaşehir’de imalathanede yangın

Alaşehir’de imalathanede yangın

Alaşehir’de imalathanede yangın

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