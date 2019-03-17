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Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel bir firmaya ait jeotermal havuzun taşması sonucu, 5 dönümlük bir üzüm bağı zarar gördü.

DHA | 17.03.2019 - 15:38..
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Taşan jeotermal suları yakındaki İdris Şentürk'e ait 5 dönüm bağı bastı. Durumu öğrenip bağına giden Şentürk, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

5 YIL ÜRÜN ALAMAYACAK

Şentürk, "Geldiğinde bağım göle dönmüştü. Sıcak suyun neden olduğu buhar nedeniyle göz gözü görmüyordu. Bu bağdan artık 5 yıl boyunca ürün alınamaz. Bağın ömrü bitti." dedi.Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı

FİRMA ZARARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEDİ

Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk ise, "Çalışma yaptığımız jeotermal kuyunun başında bulunan reenjeksiyon kuyularına toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu, güvenlik havuzunda depolanan su sabaha karşı taşmış. Yaklaşık 30 dakika bu durum devam etmiş, bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu sorun giderilerek, su kontrol altına alındı. Su basması sonucu zarar gören bağ sahibinin zararı karşılanacaktır" dedi.

Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı



Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı



Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı

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