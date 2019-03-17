Alaşehir’de üzüm bağını sıcak su bastı

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Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

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Ankara'da trafik magandaları sokak ortasında drift yaptı

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Türk Tabipleri Birliği seçim yürüyüşü yaptı

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1 Ruslar Soçi'de mayoyla kaydı Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinde yaklaşık 870 kişi soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.

2 Karabükspor küme düştü Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Karabükspor'un çöküşü devam ediyor. Karabük ekibi, Altay'a 4-0 yenilerek 1. lige de veda etti.

3 Ali Koç: Berke'yi Atletico Madrid istedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atletico Madrid'in Altınordu'dan aldıkları genç kaleci Berke'yi transfer etmek istediğini söyledi.

4 Hürriyet'in CHP haberi tepkilere neden oldu HDP'nin CHP ittifakıyla ilgili söylediği sözleri servis eden Hürriyet, tepkilerin ardından açıklama yaptı.

5 Van'da horoz dövüşü operasyonu 100 dövüş horozu ile kumarda kullanılan diğer malzemelere el konulurken, 49 kişiye para cezası kesildi.

6 Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli İzmir'de konuşma yapıyor.