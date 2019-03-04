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Albatros Parkı millet bahçesi olacak

CHP'li belediyenin satmaya kalktığı Albatros Parkı'nı yedirmeyeceklerini belirten Binali Yıldırım, "Hiç heveslenmesinler, burası millet parkı olacak" dedi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 13:44..
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Albatros Parkı millet bahçesi olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam etti.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünde halka hitap eden Yıldırım, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nı kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Albatros Parkı millet bahçesi olacak

Büyükçekmece'nin İstanbul'un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, "Büyükçekmece'nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor. Büyükçekmece'de Mimar Sinan'ın en önemli süsü var. Büyükçekmece Köprüsü, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en uzun köprü. Büyükçekmece'nin potansiyeli büyük bir gölü ve bir dönem beyaz kumrularıyla meşhur bir sahili var. Güzel, üreten bir ilçemiz." diye konuştu.

Albatros Parkı millet bahçesi olacak

"HİÇ HEVESLENMESİNLER"

Büyükçekmece halkının meşhur Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Bak buradan söylüyoruz. Sonra bir yanlış olmasın. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız. İşimiz çok. Durmak yok yola devam. 26 gün var. Gece gündüz demeden gönüllere gireceğiz."

Albatros Parkı millet bahçesi olacak VİDEO

Albatros Parkı millet bahçesi olacak

Albatros Parkı millet bahçesi olacak

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