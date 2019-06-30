Albay Önder İrevül tayin edildi

İstanbul Avcılar'daki, 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programında yaşanan bir olay çok konuşulmuştu.

ATATÜRK'E NEDEN FATİHA OKUMADIN TEPKİSİ

Törende, şehitler adına okunan duada Atatürk'ün adının geçmemesi üzerine Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Önder İrevül, protokoldeki yerinden kalkıp kürsüde dua eden hocanın yanına gelerek; "Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona neden Fatih okumadın?" diyerek tepki gösterdi.

Albay'dan hocaya Atatürk tepkisi VİDEO

ALBAY SALONU TERK ETTİ

Hocanın "Çanakkale şehitlerimiz dedik ya." demesi üzerine Albay İrevül, salonu terk etti.

"VİCDANLARINI ZORLAYACAĞIM"

Bu olayın üzerinden 3.5 ay geçtikten sonra Albay İrevül'ün sürgün edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İrevül, "Kimse bıyık altından bile gülemeyecek. Beklemesem de utanmalarını, vicdanlarını zorlayacağım. Gideceğim oradaki silah arkadaşlarımla birlikte verilecek görevleri yerine getirmeye çalışacağım. Allah utandırmasın. Söyleyecek söz çok ama fazlası bana yakışmaz. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Albay İrevül'ün paylaşımının tamamı:



