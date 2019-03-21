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Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

İstanbul Avcılar'da 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programında Atatürk'e dua edilmediği gerekçesiyle Albay Önder İrevül programı terk etti. Olayla ilgili "Herkes haddini bilecek" dedi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 17:56..
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Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

Hafta başında yurdun dört bir yanında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle birçok okulda etkinlikler düzenlendi.

AVCILAR'DA ATATÜRK KRİZİ

İstanbul Avcılar'daki ilçe programı Avcılar Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törende şehitler adına okunan duada Atatürk'ün adının geçmemesi üzerine Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Önder İrevül, protokoldeki yerinden kalkıp kürsüde dua eden hocanın yanına gelerek; "Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona neden Fatih okumadın" diyerek tepki gösterdi. Hocanın "Çanakkale şehitlerimiz dedik ya." demesi üzerine Albay salonu terk etti.

Albay'dan hocaya Atatürk tepkisi VİDEO

AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Albay İrevül sosyal medya hesaplarından şu açıklamaları yaptı:

Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

Albaydan hocaya Atatürk tepkisi

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