Albayrak'tan özel bankalara fahiş maliyet uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bakanlık olarak aldıkları kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayiciye bugüne kadar 36 milyar 326 milyon TL'lik kaynak tahsis ettiklerini belirten Bakan Albayrak, esnaf için tahsis edilen toplam finansman rakamının ise 6 milyar 737 milyon lira olduğunu bildirdi.

FAHİŞ MALİYETLER...

Vatandaşların özel bankalarda yaşadığı sorunları bildiklerini de dile getiren Albayrak, "Mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz." dedi.

"BU KONUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Bakan Albayrak, söz konusu bankalarda yaşanan durumun asla kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." diye konuştu.

"ULUSLARARASI KURUM YA DA KURULUŞLARDAN..."

Hazine ve Maliye Bakanı ayrıca, hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönettiklerini vurguladı.

Albayrak: Hiçbir uluslararası kurumdan destek istemedik VİDEO

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye aldığımız tüm desteklerin insanımıza ulaşması için tüm kurumlarımızla adeta bir seferberlik içerisinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımlarımızı ulaştırdık.

"4.4 MİLYON AİLENİN TAMAMINA YARDIMLAR ULAŞACAK"

İnşallah çok yakın zamanda 4.4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığını ifade etmiştim.

DESTEK FİNANSMANINA BAŞVURAN ESNAF SAYISI

Bugün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşımıza toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halkbankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959'a çıktı.

SANAYİCİYE 36 MİLYAR 326 MİLYON LİRA KAYNAK

Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu. İş'e Devam desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik.

ÖZEL BANKALARDA YAŞANAN SORUNLAR

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.

"PARA BASMA SÖYLEMLERİNDEN SONRA..."

Özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla da dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler.

ADANA'DA KURULAN HASTANEYE TEPKİ

Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç gereç yada tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına sahra hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz.

"MASKEYİ STOKLAYANLAR, GIDAYI SAKLAYANLAR..."

Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse, vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.

"EKONOMİMİZİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN..."

Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, Amerika'da nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye olarak koronavirüs salgınıyla kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme süreciyle sonunda karşılaştık.

ERKEN TEDBİR, HIZLI KARAR

Salgının ekonomik etkileriyle mücadelede erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili bir mücadele sergiledik. En başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanlarımızın işlerini kaybetmemesi için tüm iş gücü piyasasını ve istihdamı destekledik.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN DESTEK TALEBİNDE BULUNMADIK"

Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini, bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi giren ülkelerin başında geleceğiz."