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Bakan Albayrak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği toplantısında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek" dedi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 17:18..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

ŞİRKETLERİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE BAĞIMLILIĞINI AZALTMALIYIZ

"Altyapıyı güçlü bir şekilde destekleyecek bir dönüşümü ortaya koymak lazım.

Şirketlerimizin bankacılık sektörüne bağımlılığını azaltmalıyız. Moda olsun diye 'Tüm ülkeler yapıyor, bizde yapalım' demiyoruz. 'İş olsun diye bir tabela astık' değil, altyapıyı destekleyecek bir dönüşüm lazım.

VDMK ihracı gibi işlemler sermaye piyasalarının gelişmesine katkı verecek.

Bankalar, kredileri verirken seçici ve dikkatli davranıyor. Batık kredilerin oranı yüzde 1'in altında.

Türev ürünlerin gelişmesi gerekiyor.

Kitle fonlaması ve Fintech'ler yakından takip ettiğimiz konulardan.

Emlak Bankası ile ilgili süreç, yıl sonuna yetişmezse ilk Genel Kurul'da hallolacak."

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