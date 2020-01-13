Albayrak: Ülke risk puanı 2018'den bu yana en düşük seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştığını söyleyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZE GÜVEN ARTTI"

"Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız."

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ BAŞARILI OLDU"

İki yıllık tahvil faizinin de yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur."