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Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi

Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığına gizlice bağışta bulanarak devlete yardımcı olmaya çalışan 81 vatandaşa Bakan Albayrak, teşekkür mektubu gönderdi.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 19:32..
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Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi

Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde bazı vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaşlarından kesinti yapılarak Hazine'ye aktarılması yönünde mektup geldi. Bunun üzerine Bakan Berat Albayrak, yaşanan süreçte Hazine'ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi ve 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağış yaptığı tespit edildi.

BAKAN ALBAYRAK TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDI

Bakan Albayrak bağışta bulunanlardan bazılarını telefonla aradı. Ayrıca tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir teşekkür mektubu kaleme aldı.

ÖZEL BİR ŞİLT HEDİYE EDİLDİ

Ayrıca vatandaşlara, Darphane'de bastırılan özel bir şilt hediye edildi. Şiltte, "Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi" sunuyorum ifadesi yer aldı.

Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi

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