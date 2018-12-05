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Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Nobel Ödülü sahibi Alman fizikçi Albert Einstein'ın inanç kavramını irdelediği ve Tanrı mektubu olarak adlandırılan 1,5 sayfalık mektubu, New York'taki müzayedede yaklaşık 2,9 milyon dolara satıldı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:12..
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Müzayedeyi düzenleyen Christie's satış fiyatının 1 ile 1,5 milyon dolar arasında olmasını bekliyordu. Satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

İNANÇLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ YER ALIYOR

Einstein'ın 1954 yılında 74 yaşındayken Almanca olarak kaleme aldığı ve felsefeci Eric Gutkind'e hitaben yazdığı mektupta, Tanrı, İncil ve Yahudilik ile ilgili düşünceleri yer alıyor.

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

DİNİ İNANCI NET BİÇİMDE ANLATILIYOR

Bu mektup, Einstein'ın dini inancı ve dinlerle ilgili düşüncelerini en net şekilde aktardığı metinlerden birisi olarak gösteriliyor. Einstein mektupta, "Tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor. İncil ise kutsal ancak yine de nispeten ilkel efsanelerin bir derlemesi" diyor.

"YAHUDİ OLMAKTAN MUTLUYUM"

Yahudi halkının bir mensubu olmaktan memnun olduğunu belirten Einstein, Yahudilik inancının ise "diğer tüm dinler gibi ilkel batıl inançların vücut bulmuş hali" olduğunu söylüyor.

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

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