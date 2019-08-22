Alçıpan çökünce usta 2 metreden yere düştü

Yalova Caddesi üzerinde İsmail Gürsoy, tadilat yapılan bir iş yerinde çalışıyordu. Gürsoy, iş yerinin asma katında çalıştığı esnada, alçıpan zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metreden yere düştü.
SÜRÜNEREK CAMA VURDU VE YARDIM İSTEDİ
Yaralanan işçi kapalı olan dükkanda sesini duyuramayınca, sürünerek cam kenarına kadar gelip, cama vurarak dışarıdaki vatandaşlardan yardım istedi.
İNCELEME SÜRÜYOR
İsmail Gürsoy’u fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gürsoy’u, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla alakalı inceleme sürüyor.