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Alçıpan çökünce usta 2 metreden yere düştü

Bursa'da tadilatı yapılan iş yerinde çalışan işçi, alçıpan çökünce 2 metre yüksekten aşağı uçtu.

İHA | 22.08.2019 - 12:44..
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Yalova Caddesi üzerinde İsmail Gürsoy, tadilat yapılan bir iş yerinde çalışıyordu. Gürsoy, iş yerinin asma katında çalıştığı esnada, alçıpan zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metreden yere düştü.

SÜRÜNEREK CAMA VURDU VE YARDIM İSTEDİ

Yaralanan işçi kapalı olan dükkanda sesini duyuramayınca, sürünerek cam kenarına kadar gelip, cama vurarak dışarıdaki vatandaşlardan yardım istedi.

Alçıpan çökünce usta 2 metreden yere düştü

İNCELEME SÜRÜYOR

İsmail Gürsoy’u fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gürsoy’u, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla alakalı inceleme sürüyor.

Alçıpan çökünce usta 2 metreden yere düştü

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