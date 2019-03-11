Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da konser verdi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde konser verdi.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne aldı.

2 SAATLİK GÖSTERİ

Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip, yoğun katılımın olduğu etkinlikte yaklaşık 2 saat süren bir gösteri sundu.

İstiklal Marşı ile başlayan konserde, Rus Ordu ve Milli Marşı'nın yanı sıra "Svyaşennaya Voyna" marşının da aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi.

BUGÜN DE KONSER VERECEKLER

Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan ve bu akşam CRR'de ikinci kez sahne alacak olan topluluk, bugün de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda performans sergileyecek.