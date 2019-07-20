Alev alan araç, orman yangınına neden oluyordu

Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

İki komşu esnaf arasında Kavgaya dönen tartışmada birisinin durumu ağır olmak üzere 2 Afgan uyruklu esnaf yaralandı.

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Jandarma, Bedirhan'ın bisiklet dileğini yerine getirdi

Amasya'da trafik denetiminde bisiklet ödüllü sürücü seyahat karnesi dağıtılırken 'İnşallah bana çıkar' sözleri akıllarda kalan ancak kazanamayan küçük Bedirhan'a jandarma, güzel bir jest yaptı.