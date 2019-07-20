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Alev alan araç, orman yangınına neden oluyordu

Bodrum'da kaza sonrası ormanlık alana devrilen ve alev alan kamyonetteki yangına zamanında müdahale edildi.

İHA | 20.07.2019 - 03:45..
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Bodrum Gölköy yolu üzerinde meydana gelen olayın ardından vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan araç, orman yangınına neden oluyordu

ALEVLER ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yanan araca zamanında yaptığı müdahale sonrası yanan araçtaki alevler ormanlık alana fazla sıçramadan söndürüldü.

Kamyonet yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, ekipler çevrede araç sürücüsünü aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen araç sürücüsü bulanamadı.

Alev alan araç, orman yangınına neden oluyordu

Alev alan araç, orman yangınına neden oluyordu

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