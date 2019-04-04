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İzmir'de yaşayan aileyi alevlerin arasından kurtardı

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kişi, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Aileyi, mahalledeki kahvehanede çalışan kişi kurtardı.

AA | 04.04.2019 - 13:10..
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İzmir'in Konak ilçesi Rakım Erkutlu Caddesi'nde annesi Sena ve babası Ali K. ile bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan İbrahim K. (48) psikolojik sorunları nedeniyle oturdukları evin kapısını kilitleyerek yangın çıkardı.

KAHVEHANEDEN KOŞTU

Anne Sena K'nın evin balkonuna çıkarak yardım istemesi üzerine binanın karşısındaki kahvehanede çalışan Serkan İpek (39) ailenin yardımına koştu. İpek, kapısını kırarak içeri girdiği evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İbrahim K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'de yaşayan aileyi alevlerin arasından kurtardı

AV FİŞEKLERİ YANGIN SIRASINDA PATLADI

Yaralanan İbrahim K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne Sena, baba Ali K. ile Serkan İpek'e de olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Av merakı bulunan İbrahim K'nın evde bulunan av fişeklerinin de yangın sırasında patladığı belirtildi.

İzmir'de yaşayan aileyi alevlerin arasından kurtardı

HİÇ DÜŞÜNMEDEN BİNAYA KOŞTU

Aileyi kurtaran Serkan İpek, çalıştığı kahvehanenin karşısındaki apartmandan "yardım edin" çığlıkları duyması üzerine dışarı çıktığını ve hiç düşünmeden binaya koştuğunu ifade etti.

İzmir'de yaşayan aileyi alevlerin arasından kurtardı

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kapının kilitli olması nedeniyle içeri girmekte güçlük yaşadığını ifade eden İpek, "O anda kendimi düşünmek hiç aklıma gelmedi. Dumandan çok etkilendim. Nefes alamayacak duruma gelsem de kapıyı kırarak eve girmeyi başardım. Önce yaşlı çifti dışarı çıkardım. Sonrasında ise evdeki diğer kişiyi dışarı çıkarmayı başardım. Bu sırada ambulans ve itfaiye yetişti. Ben insanlık vazifemi yaptım." dedi.

İzmir'de yaşayan aileyi alevlerin arasından kurtardı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay sonrası yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

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