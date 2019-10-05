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Aleyna Tilki Amerika'ya yerleşiyor

Türkiye'de istediği üniversiteyi kazanamayan Aleyna Tilki, okumak için ülkeyi terk ederek Amerika'ya gitti.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 16:57..
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Aleyna Tilki, bu yıl üniversite sınavına giren öğrencilerden biriydi.

Üniversiteyi kazanamayan Aleyna Tilki, Amerika'da okumaya karar verdiğini açıklamıştı.

"BİRAZ AİLEMDEN UZAK KALACAĞIM"

Genç popçu, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım." demişti.  Aleyna Tilki, ABD'ye uçtu. Tilki'yi, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.

Aleyna Tilki Amerika'ya yerleşiyor

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.

Aleyna Tilki Amerika'ya yerleşiyor

YORGUN VE BAKIMSIZ ALEYNA

Kardeşi Ayça ile de bu fotoğrafı çektiren Aleyna Tilki'nin, yorgun ve bakımsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki Amerika'ya yerleşiyor

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