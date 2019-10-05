Aleyna Tilki Amerika'ya yerleşiyor

Aleyna Tilki, bu yıl üniversite sınavına giren öğrencilerden biriydi.

Üniversiteyi kazanamayan Aleyna Tilki, Amerika'da okumaya karar verdiğini açıklamıştı.

"BİRAZ AİLEMDEN UZAK KALACAĞIM"

Genç popçu, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım." demişti. Aleyna Tilki, ABD'ye uçtu. Tilki'yi, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça uğurladı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Kızını yolcu eden Havva Öztel, Instagram hesabından kızıyla çektirdiği fotoğrafı, "Gözümün nuru Allah sana yar ve yardımcı olsun kızım, yolun hep açık engelsiz kolay olsun dilimde duamsın özlemimsin Aleyna, güle güle git güle güle gel kızım seni çok özleyeceğim" notuyla paylaştı.

YORGUN VE BAKIMSIZ ALEYNA

Kardeşi Ayça ile de bu fotoğrafı çektiren Aleyna Tilki'nin, yorgun ve bakımsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.