Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil

Söylediği ve yaptığı her şey olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kardeşi Ayça’yla birlikte Bebek Otel’de görüntülendi.

"BU KEZ FARKLI"

Tilki, yeni single’ı “Yalan”ın daha önceki şarkıları kadar ses getirmediği yönündeki yorumlara şöyle yanıt verdi: “Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili pek paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu. Zaten benim amacım bu şarkıyı herkesin değil, zevklerini beğendiğim insanların beğenmesiydi. Bu kez farklı bir kitleye hitap ettim.”

"ONLAR BİZİM GİBİ DEĞİLLER"

Aleyna Tilki, annesiyle babasının Demet Akalın ve Aynur Aydın’la girdikleri polemik hakkında da konuştu: “Anneler, babalar çocuklarına karışır. Onlar bizim gibi profesyonel değiller, bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler.”