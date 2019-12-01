Aleyna Tilki: Beynim hep o yaşta kaldı

Olaylı açıklamaları ve pozlarıyla magazin gündemine her zaman bomba gibi düşen 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, yine olaylı ve bir o kadar da ilginç bir açıklama yaptı.

"ÜSTÜN ZEKA DEDİLER"

Şarkıcı, kendi kişisel sosyal medya hesabından, "Sabahları yaşama katılmak çok zor. Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi. 'Deha' falan dediler, 'Özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan... Sonra o yaşta kaldı. 13 yaşındayım." ifadelerini kullanarak takipçilerini şaşırttı.