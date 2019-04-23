Aleyna Tilki, estetik sorularına cevap verdi

Dudak ve yanaklarına dolgu yaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda aracının içinde görüntülendi.

Genç şarkıcının dudak ve yanaklarına dolgu yaptırdığı iddiaları vardı. Öte yandan dikkatli takipçileri, Aleyna'ya "Bu genç yaşta yüzünü nasıl bu hale getirirsin? Doğallığını bozmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.

ESTETİK YOK, ERGENLİK ŞİŞLİĞİ

Muhabirlerin bu sorularını duyan Aleyna Tilki, otomobilinin camını araladı. Bu eleştirilere kayıtsız kalmayan şarkıcı, "Yüzümde estetik yok, ergenlik şişliği var" yorumunda bulundu.

1 MİLYONU DUYUNCA CAMI KAPADI

“Dondurma reklamından 1 milyon TL aldığınız doğru mu?” sorusu karşısında ise camı tamamıyla kapattı.