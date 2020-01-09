Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET ETTİ

Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki, havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ

İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı. Bu sırada Aleyna Tilki'nin polis merkezinden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına polis tarafından izin verilmedi.

Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı

UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Öte yandan Aleyna Tilki'nin, 12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağını ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.