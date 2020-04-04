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Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

Mart 2000 doğumlu genç şarkıcı, yasağın kendisini etkilemediğini belirterek, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki." dedi.

Haber Merkezi |
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Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler genişletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı itibarıyla 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki de yasağa takılanlar arasında…

20 yaşındaki şarkıcı bu konudaki görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. Yasağın kendisini etkilemediğini öne süren Tilki, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an." dedi.

Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

“KENDİ KONSERİME ÇIKMADIĞIM GÜNLER…”

Yaş sıkıntısını daha önceden yaşadığını aktaran şarkıcı, "Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi.” şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

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