Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler genişletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı itibarıyla 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki de yasağa takılanlar arasında…

20 yaşındaki şarkıcı bu konudaki görüşlerini sosyal medyadan paylaştı. Yasağın kendisini etkilemediğini öne süren Tilki, "Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an." dedi.

“KENDİ KONSERİME ÇIKMADIĞIM GÜNLER…”

Yaş sıkıntısını daha önceden yaşadığını aktaran şarkıcı, "Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi.” şeklinde konuştu.