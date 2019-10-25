Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası 23 bin TL

Aleyna Tilki, psikoloji ve müzik eğitimi almak için Amerika- Los Angeles’a yerleşmişti Tilki, ünlülerin de oturduğu West Hollywood bölgesinden aylık kirası 4 bin dolar olan (23 bin TL) bir daire kiraladı. Annesi Havva Özel buna şiddetle karşı çıktı.

Annesi Aleyna'ya “Bu rakam bizim için çok fazla. Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekomonik bir eve geç” diye talimat verdi.

Ancak lüksü seven Aleyna annesini dinlemedi.

KONSER ÜCRETİ 60 BİN TL

Bir ayda 4 kez sahneye çıkan Aleyna konser başına 60 bin TL alıyor. Son reklam filminden de 1 milyon TL kazanmıştı.