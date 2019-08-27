taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8218
Euro
6.4625
Altın
1534.06
Borsa
96606.36
Gram Altın
286.273

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Kardeşinin doğum gününde sevenlerine özel fotoğraflar yayınlayan genç şarkıcı, "12,5 yaşımda +13 film izliyordum, çok tehlikeliyim.” dedi.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 17:32..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Genç popçu Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.

Tilki hem cesur pozlarını paylaştı, hem de yorum kısmına ilginç bir cümle bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Ayça’nın doğum gününü kutlayan Tilki, o güne özel pozlar verdi.

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

"ÇOK TEHLİKELİYİM"

Çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Aleynra Tilki, "12,5 yaşımda +13 film izliyordum, çok tehlikeliyim.” dedi.

Binlerce beğeni alan fotoğraflar, bir o kadar da yorum patlamasına neden oldu.

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

TAKİPÇİLERİ ANLAYAMADI

Genç şarkıcının bazı takipçileri bu sözlerden hiçbir şey anlamadığını söylerken, bazıları da fotoğraflara olan hayranlıklarını dile getirdi.

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

219
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

473
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

185
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

77
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

102
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir