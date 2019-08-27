Aleyna Tilki'den ilginç tepki: Çok tehlikeliyim

Genç popçu Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak fotoğraflara imza attı.

Tilki hem cesur pozlarını paylaştı, hem de yorum kısmına ilginç bir cümle bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Ayça’nın doğum gününü kutlayan Tilki, o güne özel pozlar verdi.

"ÇOK TEHLİKELİYİM"

Çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Aleynra Tilki, "12,5 yaşımda +13 film izliyordum, çok tehlikeliyim.” dedi.

Binlerce beğeni alan fotoğraflar, bir o kadar da yorum patlamasına neden oldu.

TAKİPÇİLERİ ANLAYAMADI

Genç şarkıcının bazı takipçileri bu sözlerden hiçbir şey anlamadığını söylerken, bazıları da fotoğraflara olan hayranlıklarını dile getirdi.