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Aleyna Tilki'nin photoshop'lu paylaşımı

Süper minili fotoğrafında yaptığı photoshop ile sosyal medyanın diline düşen Aleyna, kendisine bu yorumu yapanlara tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 18:13..
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Aleyna Tilki'nin photoshop'lu paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan dönen Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tilki, son fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü.

Aleyna Tilki, siyah mini elbisesiyle iddialı bir fotoğrafını paylaştı. Ancak gözlerden kaçmayan bir detay vardı.

Aleyna Tilki'nin photoshop'lu paylaşımı

PHOTOSHOP'LA KALÇASINI BÜYÜTTÜ

Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Çoğu takipçi genç şarkıcının kalçasına Photoshop yaptırdığını paylaştıkları görsellerle kanıtlamaya çalıştı.

Aleyna Tilki'nin photoshop'lu paylaşımı

TİLKİ: HAYALİ YAMULMALAR VAR

Aleyna Tilki ise bu yorumlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Allah'ım teşekkür ederim shopsuz gerçek olunabileceği inanılmayan bi tipim var. Video da paylaşıyorum ama video dahil hayali yamulmalar görüyorlar... Benim için en cool iltifat bu! Teşekkür ederim mmmm...Hepinizi çok seviyorum kiiii!"

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