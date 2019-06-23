Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi

Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken Twitter'a paylaştığı özel uçağın sahibi, Yasin Hacıoğlu çıktı.

İkilinin arasındaki yakınlığı, Aleyna'nın takipçileri de fark etti.

HACIOĞLU MADENCİLİĞİN VELİAHTI

Hacıoğlu Madencilik'in CEO'su olan Yasin Hacıoğlu, İngiltere'deki Westminster Üniversitesi'nde eğitim aldı. Yasin Hacıoğlu'nun Instagram hesabında uçağı ile verdiği pozu var.

KALPLİ GÖNDERMELER

Aleyna'nın 25 Mayıs'ta Instagram'da paylaştığı karenin altına Yasin Hacıoğlu'nun kalp ve yıldız emojisiyle yorum yapması da dikkat çekti. Aleyna da kalp ve gülen suratla cevap verdi.

ÖZEL UÇAĞIN SAHİBİ ÇIKTI

Öte yandan 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken Yasin Hacıoğlu'nun özel uçağını kullandığı ortaya çıktı.











