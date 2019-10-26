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Aleyna'ya çarpan sürücüye verilen cezaya aile itiraz etti

Antalya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Aleyna'ya çarpıp ölümüne neden olan araç sürücüsü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 26.10.2019 - 16:55..
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Geçtiğimiz ağustos ayında, Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır(17), servis minibüsünden indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettti.

ORGANLARI DİĞER HASTALARA UMUT OLDU

Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla genç kızın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Kazadan sonra gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan Kara tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçen duruşmasında Mahmut Y.'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan Kara tahliye edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın karar duruşmasına, tutkusuz sanık Hakan Kara ile Aleyna Hatun Budanır'ın kardeşi Hilal ve babası Şahimerdan Budanır katıldı. Anne Hülya Cebotaru ise, kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için duruşmaya gelmedi. Son savunmanın ardından mahkeme, otomobil sürücüsü Hakan Kara'yı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı. Servis sürücüsü Mahmut Y. ise beraat etti.

AİLE TEMYİZE GİDECEK

Baba Şahimerdan Budanır, adliye çıkış yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirten acılı baba, "Henüz karar elimize ulaşmadı. Ancak adalet yerini bulmadı. İtiraz edeceğiz. Servis sürücüsü Mehmet Y. de beraat etmişti. Bu ceza kesinlikle yeterli değil. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

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