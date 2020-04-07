Alfa Centauri nedir

Güneş'ten ortalama uzaklığı 4,37 ışık yılı olan Alfa Centauri, Güneş'e en yakın yıldız sistemidir.

Alfa Centauri sisteminin üç üyesi vardır. Alfa Centauri A, spektrum türü G olan, Güneş benzeri sarı renkte bir yıldızdır; ancak, Güneş'ten biraz daha büyük ve 1,5 kat daha parlaktır.

GÜNEŞ SİSTEMİ'NE EN YAKIN YILDIZ

Alfa Centauri B ise, Güneş'ten biraz daha küçük, spektrum türü K olan, turuncu renkte bir yıldızdır ve Güneş'in yaklaşık yarısı parlaklıktadır.

Sistemin olası üçüncü yıldızı olan Alfa Centauri C 'ye Proxima Centauri de denir, çünkü 4,22 ışık yılı uzaklığıyla Güneş Sistemi'ne en yakın yıldızdır.