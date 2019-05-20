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Alfa Romeo İngiltere'den tam not aldı

Alfa Romeo Giulia; İngiltere'nin en geniş kapsamlı müşteri memnuniyeti anketi olan Driver Power Ödülleri'nde, 'sürüş ve yol tutuş' kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 12:31..
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Alfa Romeo İngiltere'den tam not aldı

Alfa Romeo Giulia, uluslararası alanda ödüle doymadı. Firmanın “duyguların mekaniği” mottosunu yansıtan ve yeni model atağının ilk ürünü olmasıyla bilinen Giulia, son olarak, İngiltere’nin önde gelen haftalık otomobil dergisi Auto Express’in düzenlediği Driver Power Ödülleri’nde öne çıktı.

İDDİASINI ORTAYA KOYDU

Giulia, ödül töreninde “sürüş ve yol tutuş” kategorisind,e altın madalyaya layık görüldü. Alfa Romeo ruhunda barındırdığı İtalyan stili; yenilikçi, son teknoloji motorlar; kusursuz ağırlık dağılımı; benzersiz teknik çözümler ve olağanüstü bir güç / ağırlık oranı ile benzerlerinden ayrılan Giulia, İngiltere’nin en geniş kapsamlı müşteri memnuniyeti anketi olarak dikkat çeken ve binlerce araç sahibinden toplanan verilerle belirlenen Driver Power’da, “sürüş ve yol tutuş” alanında tam not aldı. Giulia, benzersiz sürüş dinamikleri ve üstün yol tutuş özellikleriyle bu alanda en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Alfa Romeo İngiltere'den tam not aldı

SAHİP OLUNABİLECEK EN İYİ OTOMOBİLLERDEN BİRİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Alfa Romeo İngiltere Pazarlama Direktörü Andrew Tracey, “Auto Express Driver Power Ödülleri, yeni bir otomobile sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu yılki ödüller, Alfa Romeo Giulia'nın sahip olunabilecek en iyi otomobillerden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu sonuçların kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanması ise güvenilir kılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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