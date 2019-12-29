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Ali Atay, duş almadan oğluna yaklaşmıyor

Kendisi gibi oyuncu Hazal Kaya ile yakın zamanda bir çocukları dünyaya gelen Atay, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 12:23..
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Oyuncu ve yönetmen Ali Atay, babalık ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Atay, bebeklerin ilk aylarında sağlık konusunda çok hassas olduklarını dile getirdi.

Atay, oğlu Fikret Ali için “Yanına duş alıp gidiyorum.” dedi.

EVİN TADİLATI SÜRÜYOR

Zekeriyaköy’deki evlerinde çıkan yangın nedeniyle bir süredir eşi Hazal Kaya ve oğluyla Cihangir’de oturan Atay, “Bir süre daha buradayız. Evin tadilatı devam ediyor.” diye konuştu.

Ali Atay, duş almadan oğluna yaklaşmıyor

"GAZI ÇIKINCA DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLUYORSUN"

Hazal Kaya’nın oğlunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması hakkında da konuşan Atay, “Hazal’ın içinden geldi, paylaştı. Gözümüz gibi koruyoruz. Çok da göz önünde olsun istemiyoruz. Çocuğun gazı çıkınca dünyanın en mutlu insanı oluyorsun.” ifadelerini kullandı.

Ali Atay, duş almadan oğluna yaklaşmıyor

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