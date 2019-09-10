Ali Babacan, Abdullah Gül'ün desteğini saklamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, yeni parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket ettiği kamuoyu tarafından bilinen Babacan, bu desteği de ilk kez dile getirdi.

"KAYGILARIMIZ AYNI"

Abdullah Gül ile düzenli olarak her ay bir ya da iki kez görüştüğünü anlatan Babacan, "Kaygılarımız aynı." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZA TAM DESTEK VERİYOR"

Karar gazetesine konuşan Ali Babacan, şunları söyledi: "Abdullah Bey, şu anda bizim çalışma şeklimizin ve ilişkimizin yanlış anlaşılmasını istemiyor doğrusu. Öncelikle şunu söyleyeyim, kaygılarımız aynı. Bizim çalışmalarımıza tam destek veriyor. Ayda bir veya iki defa görüşüyoruz. Bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz.

Öte yandan Abdullah Bey, Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra aktif siyasette yer almayacağını kamuoyuna açıklamıştı. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı konumundan sonra da bir siyasi parti çatısı altında olmayı doğru bulmuyor."