1 Kars'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

2 Evine giren hırsızı övdü: Temizmiş Karabük'te bir eve giren hırsızlar, ne var ne yok talan etti. Evin sahibi kadın ise "Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış." dedi.

3 Fenerbahçe'nin sol bek alternatifleri Devre arasında mutlaka bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Ricardo Rodriguez, Ghoulam ya da Barisic'ten birini transfer etmeyi planlıyor.

4 Hakkari'de kayak sezonu açıldı Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelenler, 4'lü telesiyej ile yeni pist alanlarının olduğu ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda kayak yaptı.

5 SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor Denizli’de yaşayan aile, SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları da aynı hastalığa yakalanan aile, çocuklarının ölmesini istemiyor.

6 Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü Devlet Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı'na zarar verdiği için MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, Ali Babacan'ın ekibinde yer alacak.