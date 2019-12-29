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Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

Devlet Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı'na zarar verdiği için MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, Ali Babacan'ın ekibinde yer alacak.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 14:09..
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Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ali Babacan, kuruluş tarihi için sona geldi.

SİYASETEN SİLİNMİŞ İSİMLER PARTİYE TOPLANDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle ekibini toplayan Babacan, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'ya teklif götürdü.

Erhan Usta'nın Babacan'ın kuracağı partide aktif rol alacağı gelen bilgiler arasında.

Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

ESKİ CHP'Lİ BABACAN'IN KADROSUNDA

Ali Babacan'ın CHP'den istifa eden Faik Tunay'ı da kadrosuna kattığı öğrenildi.

Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

PARTİDE KİMLER VAR

Abdullah Gül ile yaptığı görüşmelerin ardından partisinde yer alacak isimlere teklif götüren Babacan; Ertuğrul Günay, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi isimlerle birlikte hareket ediyor.

MHP'DEN KOVULDU

Erhan Usta, Cumhur İttifakı'na zarar veren açıklamaları nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'den ihraç edilmişti.

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