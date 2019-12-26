Ali Babacan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti.

İstifa kararının ardından yeni parti kurma hazırlığına başlayan Babacan, artık sürecin sonuna geldi.

2020 yılının ilk haftalarında yeni partiyi kurmayı hedefleyen Ali Babacan, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

"DEMİRTAŞ TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Selahattin Demirtaş'ın terör soruşturmasında tutuklanarak cezaevine konulmasını değerlendiren Babacan, "Tutuksuz yargılanmalılar. Demirtaş’ın temsil ettiği siyasi çizginin önü ne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar faydalıdır. Kavala herkesin tanıdığı bir isim, ne yaptığı belli. Ben şahsen tutuksuz yargılamadan yanayım." ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL KUTUPLAŞTIRMA PROJESİ"

Son günlerde gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi hakkında da fikirlerini açıklayan Babacan, Türkiye'nin bu projeye ihtiyaç duymadığını ifade ederek şunları söyledi: "Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile bu proje tartışılmalı. Montrö çok önemli, faydasını çok gördük. Bizim kanal projesine değil sanayi ve teknolojiye yatırıma ihtiyacımız var."





DOLANDIRICI SÖZLERİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında "dolandırıcı" ifadesi kullanmasına da ilk kez yanıt veren Ali Babacan, "Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli… Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir, biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Arazi tahsisi belgesinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'in imzasının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar." şeklinde konuşmuştu.

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