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Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma çalışmaları yapan Ali Babacan, 2020 yılından önce partinin kurulacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.09.2019 - 09:26..
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Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

Ankara kulislerinde son aylarda en çok konuşulan konu, Abdullah Gül liderliğinde Ali Babacan'ın kuracağı parti.

AK Parti'den istifa eden ve çoğunlukla sessizliğini koruyan Babacan, Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesine açıklamalarda bulundu.

Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'a; yeni parti, ekonomi, Suriye meselesi ve birçok konuda merak edilenleri söyleyen Ali Babacan, parti için de tarih verdi.

"KALİTEDEN TAVİZ VERMEK İSTEMİYORUZ"

"Peki ne zaman gelecek günü? Cevabı en merak edilen soru bu." sorusuna Babacan şu cevabı verdi;

"Öncelikle ekibin, gerçekten gönlümüze uygun bir ekip olması lazım. Çok sayıda insanla görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Bu biraz vakit alacak. Ama vakit derken de çok ucu açık bir süreçten bahsetmiyoruz. Bu geniş ekiple politika çerçevelerini çalışacağız. Tabii öyle çok detaylı projeler, spesifik binlerce sayfalık program detaylarından burada bahsetmiyoruz. Ama bu ekibin ortak vizyonunu kurgulayacağız.

Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

Bunları dikkate aldığımızda gönlümüzden geçen, takvimler 2020’yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak. Kalite çok önemli burada. Ne insan kaynağından ne de yapılacak işin kalitesinden asla taviz vermek istemiyoruz. Takvim konusunu yaklaşık olarak bir takvim olarak ifade etmekte fayda var."

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