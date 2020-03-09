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Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi

Yeni parti kurma çalışmalarına giren Ali Babacan'ın ekibinden Osman Can, parti kurulmadan istifa etti.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 10:52..
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Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi

AK Parti’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıkları içinde olan Ali Babacan'a partiyi kurmadan ilk kötü haber geldi.

Ali Babacan’ın yeni oluşumunda önemli yer tutan Prof. Dr. Osman Can, parti içinde yer almayacağını açıkladı.

Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi

ORTAYA FARKLI PARAMETRELER ÇIKTI

AK Parti eski milletvekili de olan Osman Can, istifa nedenini ise “Bugün gelinen noktada, yeni siyasi partinin kuruluş aşamasında ortaya çıkan farklı parametreler nedeniyle yer alamayacağım anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi

Osman Can'ın istifa metni

Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi

6 KEZ ERTELEME GELDİ

Ali Babacan, partinin kuruluşu için bir türlü çalışmalarını noktalayamadı. Genel merkez inşaatı bitmedi, mobilyalar yetişmedi derken partinin kuruluşu, 6 kez ertelenmişti.

Babacan bugün yaptığı açıklamada ise yeni partinin kurulması için dilekçeyi teslim edeceğini belirtti.

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