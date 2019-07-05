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Ali Babacan'a soruşturma Bülent Arınç'a soruldu

Bülent Arınç, savcının aklını başına alması gerektiğini, bu soruşturmanın Ali Babacan'a yarayacağını söyledi.

Özel Haber | 05.07.2019 - 17:44..
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Ali Babacan'a soruşturma Bülent Arınç'a soruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Babacan hakkında FETÖ soruşturması yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, savcının aklını başına alması gerektiğini söylemişti.

"SAVCILAR YANLIŞIN İÇİNDELER"

"Bu savcılar hukuku biliyorlarsa bence sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete karşı yanlışın içindeler. Hukuken de yanlış, siyaseten de yanlış." diyen Bülent Arınç, "Sayın Babacan 14 yıldır bakanlık yaptı. 2002'de benden önce. Ben Meclis Başkanıydım. Bir bakanın yargılanması konusunda Anayasa'da özel hükümler var bu bir. Bunu sayın savcının bilmesi lazım. İkincisi bu bakana herhangi bir suçlama varsa, sayın savcım şunu bilsin, Bakanlar Kurulu'nda ortak sorumluluk esastır. Bunu düşünsün, aklını başına alsın. Bakanlık yaptığına, görevinden dolayı suçlamalar olacaksa bütün Bakanlar Kurulu'nu ortaya koyacak uygulama yapması lazım." şeklinde devam etmişti.

"BABACAN'IN PARTİ KURMASINI HIZLANDIRIRSINIZ"

Meral Akşener'e de daha önce benzer tehditlerin yapıldığını hatırlatan Bülent Arınç, "Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülüyorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız. Sayın Akşener'e karşı seçimlerden önce de birtakım tehditler yöneltilmişti, ben onun yanlış olduğunu söyledim. Afyon'a gelseydi AK Parti kurucusu oluyordu. Eski bir arkadaşımızı başka bir partide görev yapıyor diye doğrusu suçlamak çok insani değil. Bu suçlamalar o kadar kabak tadı veriyor ki. Yargı reformu stratejisi çok önemlidir. Sayın Abdulhamit Gül başarılı bakanımız. Lekelenme hakkı dedi. Önce ciddi mi diye ona bakacaklar." dedi.

Ali Babacan'a soruşturma Bülent Arınç'a soruldu

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